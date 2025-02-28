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Вышел новый зрелищный трейлер боевика «Мастер» с Джейсоном Стэйтемом

Вышел новый зрелищный трейлер боевика «Мастер» с Джейсоном Стэйтемом
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Amazon опубликовал свежий трейлер боевика «Мастер» с Джейсоном Стэйтемом в главной роли. Ролик получился зрелищный и насыщенный. Впрочем, со Стэйтемом иначе не бывает!

Видео доступно на YouTube-канале Amazon MGM Studios. Права на видео принадлежат Amazon.

Над сюжетом фильма «Мастер» работал Сильвестр Сталлоне. Он рассказывает о мужчине, который бросает опасную работу ради счастливой тихой жизни — но вынужден вернуться к основной профессии после пропажи девушки. Как обычно, зрителей ждёт зрелищный боевик с харизматичным актёром.

Режиссёром «Мастера» выступил Дэвид Эйр, недавно работавший со Стэйтемом над «Пчеловодом». Этот боевик стал самым популярным пиратским фильмом в России в 2024 году.

В российском прокате фильм «Мастер» стартует 10 апреля.

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