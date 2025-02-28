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Звезда «Джессики Джонс» Кристен Риттер сыграет в сериале «Декстер: Воскрешение»

Звезда «Джессики Джонс» Кристен Риттер сыграет в сериале «Декстер: Воскрешение»
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Издание Deadline сообщило, что звезда «Джессики Джонс» Кристен Риттер получила роль в сериале «Декстер: Воскрешение». Актрисе досталась роль Мии Лапьер — это сомелье и серийная убийца.

Отмечается, что Риттер уже снимается в своих сценах, производство которых сейчас идёт в Нью-Йорке.

Напомним, шоу «Декстер: Воскрешение» выступит прямым продолжением «Декстера: Новая кровь», который вышел в 2021 году. К роли Декстера в сиквеле снова вернётся актёр Майкл Си Холл.

Подробности сюжета и прочие детали предстоящего сериала пока неизвестны. Вероятно, больше деталей станет известно после выхода первого тизера.

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