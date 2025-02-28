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«Ты была непохожа на себя»: подруга Мишель Трахтенберг — о смерти актрисы

«Ты была непохожа на себя»: подруга Мишель Трахтенберг — о смерти актрисы
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На днях стало известно о смерти актрисы Мишель Трахтенберг. Недавно её подруга прокомментировала внезапный уход из жизни Мишель.

По словам подруги, она всегда будет помнить Мишель радостным и весёлым человеком, однако в последние дни жизни актриса «не была похожа на себя».

Всегда буду помнить тебя как молодую жизнерадостную женщину. Помню тебя на больничной койке, когда мы недавно общались по FaceTime, — хотя ты и не была похожа на себя, твоя трогательность и юмор всё ещё были живы.

Мишель Трахтенберг начала сниматься в трёхлетнем возрасте в рекламных роликах. Первой большой ролью актрисы стало воплощение Хэрриет М. Уэлш в фильме «Шпионка Хэрриет» в 1996 году. После этого девушка также стала известна по роли Дон Саммерс в сериале «Баффи — истребительница вампиров».

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