Кэтлин Кеннеди отвергла информацию о своём уходе с поста президента Licasfilm в 2025 году

Вчера появилась информация о том, что Кэтлин Кеннеди покинет пост президента Lucasfilm до конца этого года. Данными поделилось издание Puck News. Как оказалось, они оказались фейковыми.

В интервью сама Кеннеди отвергла информацию о своём уходе с поста президента компании в 2025 году. Кэтлин действительно планирует уйти с должности и уже ищет себе преемника, однако никакой речи об уходе в этом году не было.

По словам Кеннеди, о её уходе с должности уведомят сильно заранее, но пока она сама не знает, когда это может произойти. К тому же даже после освобождения поста президента для другого человека Кэтлин останется в компании, чтобы первое время помогать своему преемнику.