Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышла Monster Hunter Wilds — игра стартовала с онлайном почти в миллион человек

Вышла Monster Hunter Wilds — игра стартовала с онлайном почти в миллион человек
Комментарии

Несколько часов назад на ПК вышла Monster Hunter Wilds (до консолей игра добралась ещё прошедшей ночью), которая уже показала очень мощные результаты. Тайтл стартовал с пиковым онлайном в 987 тыс. человек, что поставило тайтл на восьмую строчку по онлайну в истории Steam.

Новая Monster Hunter обошла хайповые Elden Ring, Baldur's Gate 3 и Hogwarts Legacy и уже скоро перегонит Cyberpunk 2077 (у игры 1,054 млн игроков).

Фото: SteamDB

Первые поигравшие жалуются на оптимизацию, из-за чего у игры всего 40% положительных отзывов на площадке Valve. Ругают то, как плохо игра работает даже на топовом железе.

Monster Hunter Wilds, помимо ПК, также доступна на PS5 и Xbox Series. Тайтл вышел с полной поддержкой русского языка, включая озвучку.

Материалы по теме
Что случится в «Ведьмаке 4»
Что случится в «Ведьмаке 4»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android