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«Выдохнул все эти вещи»: Юра Борисов — о завирусившемся меме с «Золотого глобуса»

«Выдохнул все эти вещи»: Юра Борисов — о завирусившемся меме с «Золотого глобуса»
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Недавно актёр Юра Борисов посетил шоу «Утро. ТНТ» и рассказал о завирусившемся фрагменте на «Золотом глобусе», когда артист забавно выдохнул и это в итоге стало мемом. В тот момент приз за лучшую мужскую роль второго плана получил не он, а Киран Калкин.

По словам Борисова, в тот момент на «Золотом глобусе» он думал обо всём сразу, в том числе и о своей жене Ане. Поэтому, когда объявили, что приз получит не Борисов, он с лёгкостью выдохнул.

Я в этот момент думал о таком огромном количестве вещей, и про свою жену Аню, конечно, тоже. Поэтому когда это всё произошло, я просто перестал думать и выдохнул все эти вещи.

В этом же шоу Борисов напомнил, что его номинация на «Оскар» — не только личная заслуга актёра.

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