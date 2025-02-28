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Стартовали мировые продажи iPhone 16E

Стартовали мировые продажи iPhone 16E
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28 февраля начались продажи iPhone 16E — это новое поколение бюджетных смартфонов, которое раньше выходило под брендом SE. Устройство уже доступно в большинстве крупных стран мира по рекомендуемой цене от $ 599 в двух цветах: чёрном и белом. До России гаджет доберётся в марте.

iPhone 16E — мощный и бюджетный относительно других товаров Apple смартфон. Гаджет получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей с частотой 60 Гц. Смартфон работает на базе актуального процессора A18 Bionic с 8 ГБ оперативной и 128/256/512 ГБ встроенной памяти, имеет разъём USB-C и кнопку Action Button. Объём батареи смартфона составляет 3961 мАч, он работает около 13 часов через подключение Wi-Fi с сёрфингом в Сети.

Гаджет получил одну основную камеру с разрешением 48 Мп. На передней стороне смартфона появился вырез в виде чёлки с Face ID — в последний раз его можно было увидеть ещё в iPhone 14.

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