Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Ремейку «Белоснежки» снизили прогнозы по сборам — фильм может провалиться

Ремейку «Белоснежки» снизили прогнозы по сборам — фильм может провалиться
Комментарии

Уже совсем скоро состоится премьера «Белоснежки» — ремейка знаменитой сказки Disney по мотивам истории братьев Гримм. Лента выйдет в прокат 21 марта 2025 года в мировых кинотеатрах.

Тем временем аналитики постепенно составляют финальные прогнозы по стартовым сборам картины в США. По последним подсчётам, картина соберёт за дебютные выходные около $ 53 млн — это на $ 10 млн меньше ранних прогнозов в начале февраля.

Учитывая гигантский бюджет в $ 250 млн, лента может провалиться, однако аналитики не спешат в таких суждениях. Например, недавний анимационный фильм «Муфаса: Король лев» стартовал со скромных $ 35 млн в США, дойдя в итоге до внушительных $ 700 млн по миру (из них $ 245 млн пришлись на домашний регион).

Материалы по теме
Ультражестокий хоррор по рассказу Стивена Кинга. Обзор фильма «Обезьяна»
Ультражестокий хоррор по рассказу Стивена Кинга. Обзор фильма «Обезьяна»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android