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Стало известно, когда Microsoft закроет Skype

Стало известно, когда Microsoft закроет Skype
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По данным издания XDA Developers, Microsoft окончательно закроет Skype уже в мае 2025 года. Дату нашли в коде последней версии приложения. Там же указано, что определённое количество «друзей уже перешли на Teams бесплатно», предположительно на основе контактов пользователей.

Начиная с мая Skype больше не будет доступен. Продолжайте звонить и переписываться в Teams.

Впервые Skype был запущен в 2003 году, а Microsoft приобрела его в 2011 году. Через пару лет после этого компания отказалась от некоторых своих внутренних мессенджеров вроде Windows Live Messenger, а затем, в 2015 году, Skype пытались интегрировать в Windows 10.

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