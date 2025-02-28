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Сериал Сорвиголова: Рождённый заново (2025) — дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» от Marvel
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Уже 5 марта состоится премьера сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» — перезапуск и одновременно продолжение сериала «Сорвиголова» от Netflix. К главным ролям вернутся Чарли Кокс, Дебора Энн Уолл и Элден Хенсон, а главного злодея Кингпина вновь сыграл Винсент Д’Онофрио.

В первый сезон брутального шоу войдёт девять эпизодов — они будут выходить еженедельно по средам. Финал состоится 16 апреля.

Расписание выхода сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» от Marvel

ЭпизодДата выхода
1-я серия5 марта
2-я серия5 марта
3-я серия12 марта
4-я серия19 марта
5-я серия26 марта
6-я серия26 марта
7-я серия2 апреля
8-я серия9 апреля
9-я серия16 апреля
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