Уже 5 марта состоится премьера сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» — перезапуск и одновременно продолжение сериала «Сорвиголова» от Netflix. К главным ролям вернутся Чарли Кокс, Дебора Энн Уолл и Элден Хенсон, а главного злодея Кингпина вновь сыграл Винсент Д’Онофрио.

В первый сезон брутального шоу войдёт девять эпизодов — они будут выходить еженедельно по средам. Финал состоится 16 апреля.

Расписание выхода сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» от Marvel