Расписание выхода сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» от Marvel
Уже 5 марта состоится премьера сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» — перезапуск и одновременно продолжение сериала «Сорвиголова» от Netflix. К главным ролям вернутся Чарли Кокс, Дебора Энн Уолл и Элден Хенсон, а главного злодея Кингпина вновь сыграл Винсент Д’Онофрио.
В первый сезон брутального шоу войдёт девять эпизодов — они будут выходить еженедельно по средам. Финал состоится 16 апреля.
Расписание выхода сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» от Marvel
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|5 марта
|2-я серия
|5 марта
|3-я серия
|12 марта
|4-я серия
|19 марта
|5-я серия
|26 марта
|6-я серия
|26 марта
|7-я серия
|2 апреля
|8-я серия
|9 апреля
|9-я серия
|16 апреля
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