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Боевик «Охота на воров 2» стал самым популярным фильмом у российских пиратов в феврале

Боевик «Охота на воров 2» стал самым популярным фильмом у российских пиратов в феврале
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Компания F.A.С.С.T. по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила рейтинг самых популярных фильмов у российских пиратов в феврале 2025 года. Подобная статистика публикуется ежемесячно, а её результаты основаны на числе нелегальных копий картин, найденных в российском сегменте интернета.

Абсолютным лидером топа стал боевик «Охота на воров 2: Пантера» с Джерардом Батлером. На втором месте оказался фантастический триллер «Ущелье» с Аней Тейлор-Джой и Майлзом Теллером, а замкнул тройку «Компаньон» с Софи Тэтчер.

В десятку также вошли некачественная копия кинокомикса «Капитан Америка: Новый мир», хоррор «Носферату», эротическая драма «Плохая девочка» и другие ленты. В топ-10 не вошла ни одна российская картина.

Топ-10 самых популярных фильмов у российских пиратов в феврале 2025 года

  1. «Охота на воров 2: Пантера».
  2. «Ущелье».
  3. «Компаньон».
  4. «Капитан Америка: Новый мир».
  5. «Носферату».
  6. «Плохая девочка».
  7. «Звёздный путь: Секция 31».
  8. «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки».
  9. «Особо опасный пассажир».
  10. «Оплата кровью».
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