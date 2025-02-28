Боевик «Охота на воров 2» стал самым популярным фильмом у российских пиратов в феврале

Компания F.A.С.С.T. по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила рейтинг самых популярных фильмов у российских пиратов в феврале 2025 года. Подобная статистика публикуется ежемесячно, а её результаты основаны на числе нелегальных копий картин, найденных в российском сегменте интернета.

Абсолютным лидером топа стал боевик «Охота на воров 2: Пантера» с Джерардом Батлером. На втором месте оказался фантастический триллер «Ущелье» с Аней Тейлор-Джой и Майлзом Теллером, а замкнул тройку «Компаньон» с Софи Тэтчер.

В десятку также вошли некачественная копия кинокомикса «Капитан Америка: Новый мир», хоррор «Носферату», эротическая драма «Плохая девочка» и другие ленты. В топ-10 не вошла ни одна российская картина.

Топ-10 самых популярных фильмов у российских пиратов в феврале 2025 года