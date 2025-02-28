«Худшая оптимизация в истории»: игроки уничтожают Monster Hunter Wilds в Steam

Утром 28 февраля состоялся релиз Monster Hunter Wilds — продолжения знаменитого экшена в открытом мире про уничтожение разнообразных монстров. Онлайн-проект в одном только Steam почти добрался до отметки в 1 млн человек, что можно считать гигантским успехом для компании Capcom.

Тем временем отзывы о проекте оказались вовсе не радушными: игру рекомендуют всего лишь 45% пользователей. Больше всего жалоб приходится на техническое исполнение — геймеры жалуются на низкую частоту кадров даже на мощных ПК, вылеты на рабочий стол, подтормаживания и другие проблемы. Многие недоумевают, почему недавняя бета-версия работала лучше той, что оказалась на релизе.

Даже в положительных обзорах пользователи отмечают, что оптимизация могла бы быть гораздо лучше, однако просадки фреймрейта не сильно мешают им получать удовольствие от экшена.

Фото: Steam

Что пишут игроки о Monster Hunter Wilds в Steam

Абсолютно отвратительная производительность для местной графики. Работает даже хуже, чем бета. Я мог запустить бета-версию на комфортных 60-70 FPS на высоких настройках графики. Сейчас игра работает в 50 FPS и меньше на средних. Игра выглядит недостаточно хорошо, чтобы оправдать такую ​​производительность.

Мой мощный компьютер с 3080 Ti и приличным процессором не может запустить эту игру с приемлемой частотой кадров. Сохраните свои деньги, пока они не улучшат производительность. Capcom подставила нас с Dragon's Dogma 2. Не позволяйте им уйти от ответственности. Пожалуйста, проголосуйте своим кошельком.

Как игра может работать идеально в открытом бета-тестировании с оценкой «Отлично» в бенчмарке, но реальный продукт, который стоит реальных денег, работает как абсолютный мусор? Я никогда не видел игру, которая работала хуже, особенно с таким уровнем графики.

Это потрясающая игра с худшей оптимизацией в истории. Я ни в коем случае не говорю, что игра плохая, но в её текущем состоянии вам лучше дождаться патчей.

В Capcom пока не комментировали негативные отзывы о ПК-версии Monster Hunter Wilds.