Puma выпустит кроссовки с факультетами из «Гарри Поттера»

Бренд Puma анонсировал кроссовки по вселенной «Гарри Поттер». В будущую коллекцию войдёт три пары обуви: в стиле факультета Гриффиндора, Слизерина и чёрные с золотым снитчем. Стоимость каждой из них составит $ 85 (~ 7,5 тыс. рублей).

Ранее Джон Литгоу («Декстер», «Конклав») подтвердил информацию о том, что именно он сыграет роль Альбуса Дамблдора в будущем сериале «Гарри Поттер». Он стал первым актёром, которого официально отобрали для будущего сериала.

Сериал «Гарри Поттер» стартует в начале 2027 года вместе с выходом первого сезона. Шоураннером проекта будет сценаристка «Наследников» Франческа Гардинер, а консультантом выступит создательница вселенной Джоан Роулинг.

Как выглядят кроссовки их коллаборации

Фото: Puma

Фото: Puma

Фото: Puma