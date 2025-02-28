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Puma выпустит кроссовки с факультетами из «Гарри Поттера»

Puma выпустит кроссовки с факультетами из «Гарри Поттера»
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Бренд Puma анонсировал кроссовки по вселенной «Гарри Поттер». В будущую коллекцию войдёт три пары обуви: в стиле факультета Гриффиндора, Слизерина и чёрные с золотым снитчем. Стоимость каждой из них составит $ 85 (~ 7,5 тыс. рублей).

Ранее Джон Литгоу («Декстер», «Конклав») подтвердил информацию о том, что именно он сыграет роль Альбуса Дамблдора в будущем сериале «Гарри Поттер». Он стал первым актёром, которого официально отобрали для будущего сериала.

Сериал «Гарри Поттер» стартует в начале 2027 года вместе с выходом первого сезона. Шоураннером проекта будет сценаристка «Наследников» Франческа Гардинер, а консультантом выступит создательница вселенной Джоан Роулинг.

Как выглядят кроссовки их коллаборации

Фото: Puma

Фото: Puma

Фото: Puma

Фото: Puma

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