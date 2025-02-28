Как улучшить работу Monster Hunter Wilds на ПК
Утром 28 февраля состоялся релиз Monster Hunter Wilds — продолжения знаменитого экшена в открытом мире про уничтожение разнообразных монстров. Однако многие геймеры на ПК жалуются на производительность проекта и другие проблемы.
В связи с данной ситуации разработчики из Capcom опубликовали список рекомендаций, которые позволят улучшить работу Monster Hunter Wilds.
Список советов
- Проверьте, соответствует ли ваш ПК системным требованиям игры.
- Обновите Windows.
- Обновите драйверы для видеокарты.
- Если ничего не помогает, то полностью переустановите драйверы для видеокарты.
- Обновите DirectX.
- Добавьте игру и Steam в исключения для антивируса.
- Дайте права администратора для Steam.
- Если не помогает, то запустите игру в режиме администратора.
- Проверьте целостность файлов в Steam.
- Отключите режим совместимости для игры.
- Отключите режим совместимости для Steam.
- Если у вас нестабильный FPS, то выставьте настройки графики до средних или низких.
- Для улучшения производительности попробуйте отключить вертикальную синхронизацию.
Monster Hunter Wilds, помимо ПК, также доступна на PS5 и Xbox Series. Тайтл вышел с полной поддержкой русского языка, включая озвучку.
Материалы по теме
Комментарии