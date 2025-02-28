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Как улучшить работу Monster Hunter Wilds на ПК

Утром 28 февраля состоялся релиз Monster Hunter Wilds — продолжения знаменитого экшена в открытом мире про уничтожение разнообразных монстров. Однако многие геймеры на ПК жалуются на производительность проекта и другие проблемы.

В связи с данной ситуации разработчики из Capcom опубликовали список рекомендаций, которые позволят улучшить работу Monster Hunter Wilds.

Список советов

Проверьте, соответствует ли ваш ПК системным требованиям игры. Обновите Windows. Обновите драйверы для видеокарты. Если ничего не помогает, то полностью переустановите драйверы для видеокарты. Обновите DirectX. Добавьте игру и Steam в исключения для антивируса. Дайте права администратора для Steam. Если не помогает, то запустите игру в режиме администратора. Проверьте целостность файлов в Steam. Отключите режим совместимости для игры. Отключите режим совместимости для Steam. Если у вас нестабильный FPS, то выставьте настройки графики до средних или низких. Для улучшения производительности попробуйте отключить вертикальную синхронизацию.

Monster Hunter Wilds, помимо ПК, также доступна на PS5 и Xbox Series. Тайтл вышел с полной поддержкой русского языка, включая озвучку.