Российский киберспортсмен Егор Nightfall Григоренко ушёл из Tundra Esports по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях европейского клуба.

Россиянин перешёл в статус свободного агента. С декабря 2024 года Найтфолл находился в запасе «тундры», так как на позиции керри в активном ростере его сменил Антон dyrachyo Шкредов.

Пока официально неизвестно, где продолжит карьеру российский про-игрок. По слухам, он займёт первую позицию в новом русскоязычном составе Aurora Gaming. Также к команде могут присоединиться Глеб kiyotaka Зырянов, Александр TORONTOTOKYO Хертек, Мирослав Mira Колпаков и Никита Pantomem Балаганин.