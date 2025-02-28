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Егор Nightfall Григоренко покинул состав Tundra Esports по «Доте»

Егор Nightfall Григоренко покинул состав Tundra Esports по «Доте»
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Российский киберспортсмен Егор Nightfall Григоренко ушёл из Tundra Esports по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях европейского клуба.

Россиянин перешёл в статус свободного агента. С декабря 2024 года Найтфолл находился в запасе «тундры», так как на позиции керри в активном ростере его сменил Антон dyrachyo Шкредов.

Пока официально неизвестно, где продолжит карьеру российский про-игрок. По слухам, он займёт первую позицию в новом русскоязычном составе Aurora Gaming. Также к команде могут присоединиться Глеб kiyotaka Зырянов, Александр TORONTOTOKYO Хертек, Мирослав Mira Колпаков и Никита Pantomem Балаганин.

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