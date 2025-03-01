Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
DreamLeague — Season 25. Плей-офф. День 13
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Расписание матчей DreamLeague Season 25 по Dota 2 на 1 марта (Дримлига по «Доте»)

Расписание первого дня плей-офф DreamLeague Season 25 по «Доте»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 1 марта, начнётся плей-офф топ-турнира DreamLeague Season 25 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

В рамках первого дня финальной стадии чемпионата состоятся две best-of-3 серии. По итогам игры в нижней сетке проигравший коллектив покинет соревнование. Что касается матча в верхней, победитель данного противостояния станет первым участником гранд-финала.

Расписание игр DL S25 по «Доте» на 1 марта, суббота:

  • 17:00. Нижняя сетка, Team Spirit (Россия)Chimera Esports (Восточная Европа);
  • 20:30. Верхняя сетка, PARIVISION (Россия) — Tundra Esports (Европа).

Чемпионат DL S25 по «Доте» проходит в онлайн-формате в период с 16 февраля по 2 марта. В рамках соревнования 16 команд разыгрывают 20 440 EPT-очков, а также $ 1 млн призовых.

Материалы по теме
Team Spirit, Tundra, Chimera и PARIVISION прошли в плей-офф DreamLeague S25 по «Доте»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android