Расписание первого дня плей-офф DreamLeague Season 25 по «Доте»

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Сегодня, 1 марта, начнётся плей-офф топ-турнира DreamLeague Season 25 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

В рамках первого дня финальной стадии чемпионата состоятся две best-of-3 серии. По итогам игры в нижней сетке проигравший коллектив покинет соревнование. Что касается матча в верхней, победитель данного противостояния станет первым участником гранд-финала.

Расписание игр DL S25 по «Доте» на 1 марта, суббота:

17:00. Нижняя сетка, Team Spirit (Россия) — Chimera Esports (Восточная Европа) ;

— ; 20:30. Верхняя сетка, PARIVISION (Россия) — Tundra Esports (Европа).

Чемпионат DL S25 по «Доте» проходит в онлайн-формате в период с 16 февраля по 2 марта. В рамках соревнования 16 команд разыгрывают 20 440 EPT-очков, а также $ 1 млн призовых.