В «Телеграме» появятся платные комментарии и сообщения

На тестовом сервере мессенджера «Телеграм» пользователи обнаружили функцию платных комментариев и сообщений. Разработчики соцсети тестируют её в публичных группах, которые привязаны к каналам.

Ожидается, что благодаря данной функции владельцы каналов смогут сделать комментарии под своими публикациями платными. Однако пока остаётся непонятным, в каком формате она будет реализована: подписки или отдельной покупки. Когда фича появится в полноценной версии «Телеграма», пока неизвестно.

До этого мессенджер оштрафовали сразу в двух странах мира — суды России и Австралии согласились в том, что компания Павла Дурова недостаточно оперативно удаляет запрещённую информацию.