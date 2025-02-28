Вышел тизер комедийного фильма «Туда» с Петром Фёдоровым — премьера 15 мая

Вышел тизер комедийного фильма «Туда» с Петром Фёдоровым. В ролике показали центральных героев истории, завораживающие виды городов и даже один напряжённый эпизод.

Видео доступно на YouTube-канале «НМГ Кинопрокат». Права на видео принадлежат Bazelevs/«Кинопоиск».

Согласно синопсису, Вадим привык ездить и жить по навигатору. У Веры жизнь – одно большое приключение. Две противоположности, пять живописных городов, 1500 километров на обычном городском такси и миллион эмоций на пути друг к другу.

Также в актёрский состав вошли Ирина Старшенбаум («Огниво»), Алексей Серебряков («Анора»), Евгения Добровольская («Небесный суд») и другие. Кресло режиссёра занял Иван Петухов («Прощание с иллюзиями»).

Премьера ленты в кинотеатрах России состоится 15 мая.