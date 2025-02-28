Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел тизер комедийного фильма «Туда» с Петром Фёдоровым — премьера 15 мая

Вышел тизер комедийного фильма «Туда» с Петром Фёдоровым — премьера 15 мая
Аудио-версия:
Комментарии

Вышел тизер комедийного фильма «Туда» с Петром Фёдоровым. В ролике показали центральных героев истории, завораживающие виды городов и даже один напряжённый эпизод.

Видео доступно на YouTube-канале «НМГ Кинопрокат». Права на видео принадлежат Bazelevs/«Кинопоиск».

Согласно синопсису, Вадим привык ездить и жить по навигатору. У Веры жизнь – одно большое приключение. Две противоположности, пять живописных городов, 1500 километров на обычном городском такси и миллион эмоций на пути друг к другу.

Также в актёрский состав вошли Ирина Старшенбаум («Огниво»), Алексей Серебряков («Анора»), Евгения Добровольская («Небесный суд») и другие. Кресло режиссёра занял Иван Петухов («Прощание с иллюзиями»).

Премьера ленты в кинотеатрах России состоится 15 мая.

Материалы по теме
Ультражестокий хоррор по рассказу Стивена Кинга. Обзор фильма «Обезьяна»
Ультражестокий хоррор по рассказу Стивена Кинга. Обзор фильма «Обезьяна»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android