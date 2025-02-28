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Aurora Gaming подписала звёздный состав по Dota 2 с Мирой и Найтфоллом

Aurora Gaming подписала звёздный состав по Dota 2 с Мирой и Найтфоллом
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Киберспортивный клуб Aurora Gaming подписал русскоязычный состав по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях организации.

Слухи подтвердились, и «аврора» представила новый ростер по «Доте», который будет выступать в нашем регионе. В состав вошли чемпионы The International Мирослав Mira Колпаков и Александр TORONTOTOKYO Хертек, а также такие известные киберспортсмены, как Егор Nightfall Григоренко, Глеб kiyotaka Зырянов и Никита Pantomem Балаганин.

Состав Aurora Gaming по «Доте»:

  • Егор Nightfall Григоренко;
  • Глеб kiyotaka Зырянов;
  • Александр TORONTOTOKYO Хертек;
  • Мирослав Mira Колпаков;
  • Никита Pantomem Балаганин.

Пока неизвестно, кто будет тренировать новый состав Aurora Gaming. Также появилась информация, что бывшие игроки «авроры» Айбек TA2000 Токаев и Артём Lorenof Мельник, находившиеся в запасе клуба, официально перешли в Chimera Esports.

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