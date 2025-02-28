Новый состав Aurora получил прямое приглашение на FISSURE Universe: Ep. 4 по «Доте»
Турнирный оператор FISSURE анонсировал первые команды, получившие прямые приглашения на онлайн-чемпионат FISSURE Universe: Episode 4 по Dota 2.
Организаторы топ-ивента представили четыре коллектива, которые приняли прямые приглашение на мартовское соревнование. Вторая половина инвайтов станет известна позже.
Участники FU: Ep. 4 по «Доте»:
- PARIVISION (Россия) — прямое приглашение;
- BetBoom Team (Россия) — прямое приглашение;
- Team Liquid (Швеция) — прямое приглашение;
- Aurora Gaming (Россия) — прямое приглашение;
- TBD — прямое приглашение;
- TBD — прямое приглашение;
- TBD — прямое приглашение;
- TBD — прямое приглашение;
- Night Pulse (Восточная Европа) — победитель квалификации в Западной Европе;
- Gaimin Gladiators (Европа) — победитель квалификации в Западной Европе;
- 1win Team (Россия) — победитель квалификации в Восточной Европе;
- One Move (Россия) — победитель квалификации в Восточной Европе;
- Team Tidebound (Китай) — победитель квалификации в Китае;
- BOOM Esports (Филиппины) — победитель квалификации в Юго-Восточной Азии;
- Wildcard (Северная Америка) — победитель квалификации в Северной Америке;
- M80 (Перу) — победитель квалификации в Южной Америке.
Турнир FISSURE Universe: Ep. 4 по «Доте» пройдёт в онлайн-формате с 22 по 30 марта. В рамках соревнования 16 команд разыграют $ 500 тыс. призовых.
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