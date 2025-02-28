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Новый состав Aurora получил прямое приглашение на FISSURE Universe: Ep. 4 по «Доте»

Турнирный оператор FISSURE анонсировал первые команды, получившие прямые приглашения на онлайн-чемпионат FISSURE Universe: Episode 4 по Dota 2.

Организаторы топ-ивента представили четыре коллектива, которые приняли прямые приглашение на мартовское соревнование. Вторая половина инвайтов станет известна позже.

Участники FU: Ep. 4 по «Доте»:

PARIVISION (Россия) — прямое приглашение;

— прямое приглашение; BetBoom Team (Россия) — прямое приглашение;

— прямое приглашение; Team Liquid (Швеция) — прямое приглашение;

Aurora Gaming (Россия) — прямое приглашение;

— прямое приглашение; TBD — прямое приглашение;

TBD — прямое приглашение;

TBD — прямое приглашение;

TBD — прямое приглашение;

Night Pulse (Восточная Европа) — победитель квалификации в Западной Европе;

— победитель квалификации в Западной Европе; Gaimin Gladiators (Европа) — победитель квалификации в Западной Европе;

1win Team (Россия) — победитель квалификации в Восточной Европе;

— победитель квалификации в Восточной Европе; One Move (Россия) — победитель квалификации в Восточной Европе;

— победитель квалификации в Восточной Европе; Team Tidebound (Китай) — победитель квалификации в Китае;

BOOM Esports (Филиппины) — победитель квалификации в Юго-Восточной Азии;

Wildcard (Северная Америка) — победитель квалификации в Северной Америке;

M80 (Перу) — победитель квалификации в Южной Америке.

Турнир FISSURE Universe: Ep. 4 по «Доте» пройдёт в онлайн-формате с 22 по 30 марта. В рамках соревнования 16 команд разыграют $ 500 тыс. призовых.