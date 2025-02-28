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AMD RX 9070 и RX 9070 XT: характеристики, цена, дата выхода, тесты, FSR 4

AMD анонсировала новые видеокарты — Radeon RX 9070 и RX 9070 XT
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AMD провела презентацию своих видеокарт 9000-й серии — сегодня, 28 февраля, представили только две видеокарты: RX 9070 и RX 9070 XT. В этом поколении компания отказалась от флагманских решений на большие деньги, сосредоточившись на среднем и бюджетном сегментах.

Характеристики RX 9070 XT

Вычислительные блоки64
Ускорителей рейтрейсинга64
ИИ-ускорителей128
Частота240 МГц
Кэш-памяти64 МБ
Объём памяти16 ГБ
Потребление304 ватт
Цена$ 599
Дата выхода6 марта

Подход AMD — сделать отличные видеокарты за адекватные деньги, сравнивая свою RX 9070 XT с RTX 5070 Ti, которая стоит на $ 150 больше.

Сравнение RX 9070 XT и RTX 5070 Ti

Сравнение RX 9070 XT и RTX 5070 Ti

Фото: AMD

Тесты RX 9070 XT

Тесты в 4К без использования апскейлов (FSR).

Тесты RX 9070 XT в 4К

Тесты RX 9070 XT в 4К

Фото: AMD

Характеристики RX 9070

Вычислительные блоки56
Ускорителей рейтрейсинга56
ИИ-ускорителей112
Частота2070 МГц
Кэш-памяти64 МБ
Объём памяти16 ГБ
Потребление220 ватт
Цена$ 549
Дата выхода6 марта

Тесты RX 9070

Тесты в 1440р без использования апскейлов (FSR).

Тесты RX 9070 в 1440р

Тесты RX 9070 в 1440р

Фото: AMD

Тесты в 4К без использования апскейлов (FSR).

Тесты RX 9070 в 4К

Тесты RX 9070 в 4К

Фото: AMD

Другие детали видеокарт RX 9000

Новое поколение видеокарт AMD станет первым с поддержкой апскейла FSR 4, который будет использовать отдельные вычислительные блоки — по аналогии с DLSS от NVIDIA. Новая версия FSR будет использоваться для повышения разрешения, генерации кадров и снижения задержки ввода.

Тесты FSR 4

Тесты FSR 4

Фото: AMD

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