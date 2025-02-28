AMD анонсировала новые видеокарты — Radeon RX 9070 и RX 9070 XT

AMD провела презентацию своих видеокарт 9000-й серии — сегодня, 28 февраля, представили только две видеокарты: RX 9070 и RX 9070 XT. В этом поколении компания отказалась от флагманских решений на большие деньги, сосредоточившись на среднем и бюджетном сегментах.

Характеристики RX 9070 XT

Вычислительные блоки 64 Ускорителей рейтрейсинга 64 ИИ-ускорителей 128 Частота 240 МГц Кэш-памяти 64 МБ Объём памяти 16 ГБ Потребление 304 ватт Цена $ 599 Дата выхода 6 марта

Подход AMD — сделать отличные видеокарты за адекватные деньги, сравнивая свою RX 9070 XT с RTX 5070 Ti, которая стоит на $ 150 больше.

Сравнение RX 9070 XT и RTX 5070 Ti Фото: AMD

Тесты RX 9070 XT

Тесты в 4К без использования апскейлов (FSR).

Тесты RX 9070 XT в 4К Фото: AMD

Характеристики RX 9070

Вычислительные блоки 56 Ускорителей рейтрейсинга 56 ИИ-ускорителей 112 Частота 2070 МГц Кэш-памяти 64 МБ Объём памяти 16 ГБ Потребление 220 ватт Цена $ 549 Дата выхода 6 марта

Тесты RX 9070

Тесты в 1440р без использования апскейлов (FSR).

Тесты RX 9070 в 1440р Фото: AMD

Тесты в 4К без использования апскейлов (FSR).

Тесты RX 9070 в 4К Фото: AMD

Другие детали видеокарт RX 9000

Новое поколение видеокарт AMD станет первым с поддержкой апскейла FSR 4, который будет использовать отдельные вычислительные блоки — по аналогии с DLSS от NVIDIA. Новая версия FSR будет использоваться для повышения разрешения, генерации кадров и снижения задержки ввода.