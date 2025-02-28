AMD анонсировала новые видеокарты — Radeon RX 9070 и RX 9070 XT

AMD провела презентацию своих видеокарт 9000-й серии — сегодня, 28 февраля, представили только две видеокарты: RX 9070 и RX 9070 XT. В этом поколении компания отказалась от флагманских решений на большие деньги, сосредоточившись на среднем и бюджетном сегментах.
Характеристики RX 9070 XT
|Вычислительные блоки
|64
|Ускорителей рейтрейсинга
|64
|ИИ-ускорителей
|128
|Частота
|240 МГц
|Кэш-памяти
|64 МБ
|Объём памяти
|16 ГБ
|Потребление
|304 ватт
|Цена
|$ 599
|Дата выхода
|6 марта
Подход AMD — сделать отличные видеокарты за адекватные деньги, сравнивая свою RX 9070 XT с RTX 5070 Ti, которая стоит на $ 150 больше.
Сравнение RX 9070 XT и RTX 5070 Ti
Фото: AMD
Тесты RX 9070 XT
Тесты в 4К без использования апскейлов (FSR).
Тесты RX 9070 XT в 4К
Фото: AMD
Характеристики RX 9070
|Вычислительные блоки
|56
|Ускорителей рейтрейсинга
|56
|ИИ-ускорителей
|112
|Частота
|2070 МГц
|Кэш-памяти
|64 МБ
|Объём памяти
|16 ГБ
|Потребление
|220 ватт
|Цена
|$ 549
|Дата выхода
|6 марта
Тесты RX 9070
Тесты в 1440р без использования апскейлов (FSR).
Тесты RX 9070 в 1440р
Фото: AMD
Тесты в 4К без использования апскейлов (FSR).
Тесты RX 9070 в 4К
Фото: AMD
Другие детали видеокарт RX 9000
Новое поколение видеокарт AMD станет первым с поддержкой апскейла FSR 4, который будет использовать отдельные вычислительные блоки — по аналогии с DLSS от NVIDIA. Новая версия FSR будет использоваться для повышения разрешения, генерации кадров и снижения задержки ввода.
Тесты FSR 4
Фото: AMD