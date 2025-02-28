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Авторы Kingdom Come: Deliverance 2 показали хардкорный режим и смену причёсок

Авторы Kingdom Come: Deliverance 2 показали хардкорный режим и смену причёсок
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Разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 показали хардкорный режим и смену причёски с бородой у цирюльника. Новые возможности появятся в игре с ближайшими апдейтами.

Хардкорный режим будет так же, как и в первой части. В нём пользователи смогут включить модификаторы сложности. Например, одна из опций отключает отображение иконок на карте, а другая сильно уменьшает запас выносливости Индржиха.

Благодаря цирюльнику можно поменять причёску, а также отрастить бороду с усами. Обновление с хардкорным режимом выйдет в апреле, а патч со средневековым барбером — в марте.

Kingdom Come: Deliverance 2 доступна для покупки на платформах ПК, Xbox Series и PS5 с русскими субтитрами.

Хардкорный режим

Фото: Warhorse Studios

Цирюльник

Фото: Warhorse Studios

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