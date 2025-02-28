Начинается топ-турнир ESL Pro League Season 21 по Counter-Strike 2
1 марта стартует престижный чемпионат ESL Pro League Season 21 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 400 тыс.
Соревнование состоит из трёх стадий:
- первая «швейцарка». На данном этапе 16 команд в швейцарском формате сразятся за право выйти в следующую стадию. По итогам пяти раундов bo3-встреч восемь лучших коллективов пройдут дальше, а остальные покинут соревнование;
- вторая «швейцарка». В плане формата данная стадия ничем не отличается от предыдущей. Разница лишь в участниках: к восьми лучшим составам из первого этапа присоединятся восемь топ-команд, получивших прямые приглашения сразу во вторую стадию;
- плей-офф. Классическая single-elimination сетка с best-of-3 противостояниями вплоть до гранд-финала, который будет играться до трёх побед.
Полный список команд EPL S21 по CS2:
- FURIA Esports (Бразилия) — приглашение в первую стадию;
- 3DMAX (Франция) — приглашение в первую стадию;
- Eternal Fire (Турция) — приглашение в первую стадию;
- GamerLegion (Европа) — приглашение в первую стадию;
- FlyQuest (Австралия) — приглашение в первую стадию;
- SAW (Португалия) — приглашение в первую стадию;
- HEROIC (Европа) — приглашение в первую стадию;
- Nemiga Gaming (Россия) — приглашение в первую стадию;
- M80 (США) — приглашение в первую стадию;
- NRG (США) — приглашение в первую стадию;
- TYLOO (Китай) — приглашение в первую стадию;
- Lynn Vision (Китай) — приглашение в первую стадию;
- paiN Gaming (Бразилия) — приглашение в первую стадию;
- MIBR (Бразилия) — приглашение в первую стадию;
- Mindfreak (Австралия) — приглашение в первую стадию;
- Housebets (Австралия) — приглашение в первую стадию;
- G2 Esports (Европа) — приглашение во вторую стадию;
- Team Spirit (Россия) — приглашение во вторую стадию;
- The MongolZ (Монголия) — приглашение во вторую стадию;
- Team Vitality (Европа) — приглашение во вторую стадию;
- MOUZ (Европа) — приглашение во вторую стадию;
- Natus Vincere (Украина) — приглашение во вторую стадию;
- Team Falcons (Европа) — приглашение во вторую стадию;
- Team Liquid (Северная Америка) — приглашение во вторую стадию.
Топ-турнир EPL S21 по CS2 пройдёт в LAN-формате в период с 1 по 16 марта в Стокгольме, Швеция. В рамках соревнования 24 команды разыграют призовой фонд в размере $ 400 тыс.
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