Начинается топ-турнир ESL Pro League Season 21 по Counter-Strike 2

1 марта стартует престижный чемпионат ESL Pro League Season 21 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 400 тыс.

Соревнование состоит из трёх стадий:

первая «швейцарка». На данном этапе 16 команд в швейцарском формате сразятся за право выйти в следующую стадию. По итогам пяти раундов bo3-встреч восемь лучших коллективов пройдут дальше, а остальные покинут соревнование;

вторая «швейцарка». В плане формата данная стадия ничем не отличается от предыдущей. Разница лишь в участниках: к восьми лучшим составам из первого этапа присоединятся восемь топ-команд, получивших прямые приглашения сразу во вторую стадию;

плей-офф. Классическая single-elimination сетка с best-of-3 противостояниями вплоть до гранд-финала, который будет играться до трёх побед.

Полный список команд EPL S21 по CS2:

FURIA Esports (Бразилия) — приглашение в первую стадию;

3DMAX (Франция) — приглашение в первую стадию;

Eternal Fire (Турция) — приглашение в первую стадию;

GamerLegion (Европа) — приглашение в первую стадию;

FlyQuest (Австралия) — приглашение в первую стадию;

SAW (Португалия) — приглашение в первую стадию;

HEROIC (Европа) — приглашение в первую стадию;

Nemiga Gaming (Россия) — приглашение в первую стадию;

— приглашение в первую стадию; M80 (США) — приглашение в первую стадию;

NRG (США) — приглашение в первую стадию;

TYLOO (Китай) — приглашение в первую стадию;

Lynn Vision (Китай) — приглашение в первую стадию;

paiN Gaming (Бразилия) — приглашение в первую стадию;

MIBR (Бразилия) — приглашение в первую стадию;

Mindfreak (Австралия) — приглашение в первую стадию;

Housebets (Австралия) — приглашение в первую стадию;

G2 Esports (Европа) — приглашение во вторую стадию;

Team Spirit (Россия) — приглашение во вторую стадию;

— приглашение во вторую стадию; The MongolZ (Монголия) — приглашение во вторую стадию;

Team Vitality (Европа) — приглашение во вторую стадию;

MOUZ (Европа) — приглашение во вторую стадию;

Natus Vincere (Украина) — приглашение во вторую стадию;

Team Falcons (Европа) — приглашение во вторую стадию;

Team Liquid (Северная Америка) — приглашение во вторую стадию.

Топ-турнир EPL S21 по CS2 пройдёт в LAN-формате в период с 1 по 16 марта в Стокгольме, Швеция. В рамках соревнования 24 команды разыграют призовой фонд в размере $ 400 тыс.