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Турнир ESL Pro League Season 21 по CS2: все участники, формат, даты проведения, призовой фонд

Начинается топ-турнир ESL Pro League Season 21 по Counter-Strike 2
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1 марта стартует престижный чемпионат ESL Pro League Season 21 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 400 тыс.

Соревнование состоит из трёх стадий:

  • первая «швейцарка». На данном этапе 16 команд в швейцарском формате сразятся за право выйти в следующую стадию. По итогам пяти раундов bo3-встреч восемь лучших коллективов пройдут дальше, а остальные покинут соревнование;
  • вторая «швейцарка». В плане формата данная стадия ничем не отличается от предыдущей. Разница лишь в участниках: к восьми лучшим составам из первого этапа присоединятся восемь топ-команд, получивших прямые приглашения сразу во вторую стадию;
  • плей-офф. Классическая single-elimination сетка с best-of-3 противостояниями вплоть до гранд-финала, который будет играться до трёх побед.

Полный список команд EPL S21 по CS2:

  • FURIA Esports (Бразилия) — приглашение в первую стадию;
  • 3DMAX (Франция) — приглашение в первую стадию;
  • Eternal Fire (Турция) — приглашение в первую стадию;
  • GamerLegion (Европа) — приглашение в первую стадию;
  • FlyQuest (Австралия) — приглашение в первую стадию;
  • SAW (Португалия) — приглашение в первую стадию;
  • HEROIC (Европа) — приглашение в первую стадию;
  • Nemiga Gaming (Россия) — приглашение в первую стадию;
  • M80 (США) — приглашение в первую стадию;
  • NRG (США) — приглашение в первую стадию;
  • TYLOO (Китай) — приглашение в первую стадию;
  • Lynn Vision (Китай) — приглашение в первую стадию;
  • paiN Gaming (Бразилия) — приглашение в первую стадию;
  • MIBR (Бразилия) — приглашение в первую стадию;
  • Mindfreak (Австралия) — приглашение в первую стадию;
  • Housebets (Австралия) — приглашение в первую стадию;
  • G2 Esports (Европа) — приглашение во вторую стадию;
  • Team Spirit (Россия) — приглашение во вторую стадию;
  • The MongolZ (Монголия) — приглашение во вторую стадию;
  • Team Vitality (Европа) — приглашение во вторую стадию;
  • MOUZ (Европа) — приглашение во вторую стадию;
  • Natus Vincere (Украина) — приглашение во вторую стадию;
  • Team Falcons (Европа) — приглашение во вторую стадию;
  • Team Liquid (Северная Америка) — приглашение во вторую стадию.

Топ-турнир EPL S21 по CS2 пройдёт в LAN-формате в период с 1 по 16 марта в Стокгольме, Швеция. В рамках соревнования 24 команды разыграют призовой фонд в размере $ 400 тыс.

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