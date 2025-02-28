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Промокод Zenless Zone Zero (Зенлесс Зон Зиро) со стрима версии 1.6 до 1 марта — как получить полихромы бесплатно

Промокод Zenless Zone Zero со стрима версии 1.6 — раздают 300 полихромов бесплатно
Аудио-версия:
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Разработчики Zenless Zone Zero в ходе прямой трансляции, посвящённой следующему большому обновлению для игры, показали промокод на донатную валюту и ресурсы. В отличие от Genshin Impact и Honkai: Star Rail, вместо трёх кодов в этой игре только один, но он даёт столько же наград.

Версия 1.6 с новыми контентом и ивентами станет доступна игрокам 12 марта. А сейчас геймеры могут активировать специальный промокод — он даст 300 полихромов и игровые ресурсы (деньги, инструмент для повышения опыта и силы оружия). Активировать его можно до вечера 1 марта.

Промокод Zenless Zone Zero со стрима версии 1.6

  • SOLDIER0ANBY

Чтобы получить награды, нужно ввести промокод на официальном сайте Zenless Zone Zero по ссылке, а затем забрать награды в игре по почте (меню «Больше»). Активировать бонусы также можно в главном меню («Больше» — «Промокод»).

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