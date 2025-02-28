Microsoft закроет сервис для общения Skype уже 5 мая

Компания Microsoft подтвердила закрытие Skype — популярной программы для звонков и общения. Сервис перестанет работать уже 5 мая на всех платформах.

Корпорация отметила, что пользователи программы могут перейти на другое приложение с похожей тематикой — Microsoft Team. Юзеры могут перенести все свои данные, включая контакты, деньги и сообщения. После закрытия программы это сделать будет уже невозможно.

Skype запустился в 2003 году, а в 2011-м сервис и студия-разработчик стали принадлежать Microsoft. Один из крупнейших сервисов по общению в интернете с ежемесячной аудиторией в 300 млн человек закроется спустя 22 года после запуска.