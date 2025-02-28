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Microsoft раскрыла причины закрытия Skype

Microsoft раскрыла причины закрытия Skype
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Microsoft сообщила, что программа для звонков и общения Skype перестанет работать уже 5 мая на всех платформах. Компания решила заменить некогда популярный сервис приложением Microsoft Teams.

Пользователи Skype смогут войти в него и автоматически получить доступ к истории своих сообщений, групповым чатам и контактам без необходимости создания другой учётной записи. Или же они смогут экспортировать свои данные.

Пользователи Skype контролируют ситуацию, поскольку у них есть выбор. Они могут перенести историю своих разговоров и контакты, если захотят, перейдя в Microsoft Teams.

Skype запустился в 2003 году, а в 2011-м сервис и студия-разработчик стали принадлежать Microsoft. Один из крупнейших сервисов по общению в интернете с ежемесячной аудиторией в 300 млн человек закроется спустя 22 года после запуска.

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