Слава Бустер стал гостем нового выпуска шоу «Натальная карта»

28 февраля вышел новый выпуск популярного шоу «Натальная карта». В этот раз гостем стал стример Слава Бустер. Контентмейкер рассказал ведущим, какой он в отношениях и сексе, а также, что для него важно в девушках.

Видео доступно на VK-канале «Натальная карта». Права на видео принадлежат Medium Quality Production.

Ко всему прочему, в выпуске Бустер косвенно намекнул, в чём была причина его разрыва с Диларой. Затем ведущие проверили их совместимость, чтобы выяснить, стоит ли им снова сойтись.

«Натальная карта» — это программа, в которой ведущие разбирают натальную карту гостя. Олеся в это очень сильно верит, а Дима очень сильно сомневается, однако, кто из них прав, рассудит гость.