Том Харди и Пирс Броснан — на первых кадрах триллера «Гангстерленд» Гая Ричи

Кинокомпания Paramount Pictures опубликовала первые кадры криминального триллера «Гангстерленд» (MobLand) Гая Ричи. На них оказались изображены герои актёров Тома Харди, Пирса Броснана, Хелен Миррен и Пэдди Консидайна.

События картины развернутся в Лондоне. В центре сюжета окажутся две враждующие семьи, чьи предприятия размещены по всему миру. Том Харди воплотит роль Гарри да Соузы – преданного решалы, которому поручено защищать одну из семей. Хелен Миррен и Пирс Броснан исполнят роли глав преступной семьи Харриганов – Мейв и Конрада. Супруги будут бороться за власть в преступном мире.

Премьера ленты состоится 30 марта в стриминговом сервисе Paramount+.

Первые кадры

Фото: Paramount Pictures

Фото: Paramount Pictures