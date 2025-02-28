Эксперты призывают избегать Monster Hunter Wilds на ПК

Утром 28 февраля состоялся релиз Monster Hunter Wilds — продолжения знаменитого экшена в открытом мире про уничтожение разнообразных монстров. Однако многие геймеры на ПК жалуются на производительность проекта и другие проблемы.

Эксперты Digital Foundry проанализировали техническое состояние Monster Hunter Wilds в новом ролике. Представители издания настоятельно рекомендуют избегать ПК-версии тайтла.

Видео доступно на YouTube-канале Digital Foundry. Права на видео принадлежат Digital Foundry/Capcom.

Обладателям слабого железа в принципе не стоит рассчитывать на игру. Владельцам видеокарт с 8 ГБ памяти или меньше также стоит избегать проекта. Причём проблемы возникают даже на мощных сборках: при наличии Ryzen 7 9800X3D компиляция шейдеров занимает семь минут, а на RYzen 5 3600 — больше 13 минут.

Ко всему прочему, в Monster Hunter Wilds ужасающее качество текстур, местами не отличающееся от проектов начала 2000-х. На видеокартах RTX 4060 и RTX 4070 у игры заметные статтеры при перемещении по миру.

Monster Hunter Wilds, помимо ПК, также доступна на PS5 и Xbox Series. Тайтл вышел с полной поддержкой русского языка, включая озвучку.