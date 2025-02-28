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«Мадам Паутина», «Джокер 2» и Френсис Форд Коппола — лауреаты антипремии «Золотая малина»

«Мадам Паутина», «Джокер 2» и Френсис Форд Коппола — лауреаты антипремии «Золотая малина»
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Организаторы антипремии «Золотая малина» – 2025 раскрыли главных лауреатов. Список «победителей» возглавил кинокомикс «Мадам Паутина», признанный худшим фильмом 2024 года. Лента также получила антинаграду за худший сценарий и худшую актрису.

Ко всему прочему, звание худшего режиссёра досталось Фрэнсису Форду Копполе за «Мегалополис», а худшим сиквелом признали «Джокера: Безумие на двоих».

Главные лауреаты антипремии

  • Худший фильм — «Мадам Паутина»
  • Худший сценарий — «Мадам Паутина»
  • Худший режиссёр — Фрэнсис Форд Коппола («Мегалополис»)
  • Худший актёр — Джерри Сайнфелд («Без глазури»)
  • Худшая актриса — Дакота Джонсон («Мадам Паутина»)
  • Худший приквел, сиквел или ремейк — «Джокер: Безумие на двоих»

«Мадам Паутина» вышла 14 февраля 2024 года и получила шквал негатива как от критиков, так и от зрителей. Лента еле собрала $ 100 млн при бюджете в $ 80 млн.

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