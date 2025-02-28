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Диски для PS5 и Xbox Series

Диски с Monster Hunter Wilds появились в России — цены от 5900 рублей
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Утром 28 февраля состоялся релиз Monster Hunter Wilds — продолжения знаменитого экшена в открытом мире про уничтожение разнообразных монстров. В России также появились диски с новинкой для PS5 и Xbox Series.

Фото: «Авито»

На данный момент физическую версию игры продают перекупщики на маркетплейсах. Цены начинаются от 5900 рублей. Особой популярностью пользуется издание для PS5. Вероятно, в ассортименте крупных ритейлеров дисковые версии Monster Hunter Wilds появятся немного позже.

Первые поигравшие на ПК жалуются на оптимизацию, из-за чего у игры всего 47% положительных отзывов на площадке Valve. Ругают то, как плохо игра работает даже на топовом железе.

Monster Hunter Wilds вышла с полной поддержкой русского языка, включая озвучку.

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