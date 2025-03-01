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В кинотеатрах России вышел фильм «Капитан Америка: Новый мир» от Marvel

В кинотеатрах России вышел фильм «Капитан Америка: Новый мир» от Marvel
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1 марта в России состоялась премьера фильма «Капитан Америка: Новый мир» — 35-й картины в киновселенной Marvel. Лента вышла в стране позже привычного графика на фоне просьб российских прокатчиков отложить голливудскую картину для сеансов «Красного шёлка» и других отечественных лент.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Marvel.

По традиции картина добралась до кинотеатров России неофициальным путём, показы проходят в рамках предсеансового обслуживания. Фильм демонстрируют с русским дубляжом, выполненным для стран СНГ.

«Новый мир» выступает мягкой перезагрузкой серии фильмов о Капитане Америка, где роль главного представителя Мстителей досталась Сэму Уилсону. Перед ним стоит задача защитить весь мир от новой напасти вместе с президентом США, который скрывает секрет Красного Халка.

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