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Расписание матчей ESL Pro League Season 21 по CS 2 на 1 марта

Расписание первого дня топ-турнира ESL Pro League S21 по Counter-Strike 2
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Сегодня, 1 марта, в Стокгольме стартует престижный турнир ESL Pro League Season 21 по командному шутеру Counter-Strike 2. В рамках субботней программы участники предварительного этапа сыграют по одному матчу.

В первой стадии 16 коллективов сразятся за 8 слотов в следующий этап, где их уже ждут лучшие команды мира. Для прохода дальше нужно набрать три победы в пяти встречах.

Расписание игр ESL Pro League S21 на 1 марта:

  • 12:30. Eternal Fire (Турция) — Mindfreak (Австралия);
  • 12:30. M80 (США) — FlyQuest (Австралия);
  • 15:00. HEROIC (Европа) — SAW (Португалия);
  • 15:00. 3DMAX (Франция) — TYLOO (Китай);
  • 17:30. FURIA Esports (Бразилия) — Lynn Vision (Китай);
  • 17:30. MIBR (Бразилия) — Nemiga Gaming (Россия);
  • 20:00. GamerLegion (Европа) — NRG (США);
  • 20:00. paiN Gaming (Бразилия) — Housebets (Австралия).

Все матчи на русском языке можно бесплатно посмотреть в эфире студии Paragon на Twitch или YouTube, а также в онлайн-кинотеатре Okko.

ESL Pro League Season 21 по CS 2 проходит в столице Швеции с 1 по 16 марта. Призовой фонд чемпионата составляет $ 400 тыс.

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