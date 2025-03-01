Расписание первого дня топ-турнира ESL Pro League S21 по Counter-Strike 2

Сегодня, 1 марта, в Стокгольме стартует престижный турнир ESL Pro League Season 21 по командному шутеру Counter-Strike 2. В рамках субботней программы участники предварительного этапа сыграют по одному матчу.

В первой стадии 16 коллективов сразятся за 8 слотов в следующий этап, где их уже ждут лучшие команды мира. Для прохода дальше нужно набрать три победы в пяти встречах.

Расписание игр ESL Pro League S21 на 1 марта:

12:30. Eternal Fire (Турция) — Mindfreak (Австралия);

12:30. M80 (США) — FlyQuest (Австралия);

15:00. HEROIC (Европа) — SAW (Португалия);

15:00. 3DMAX (Франция) — TYLOO (Китай);

17:30. FURIA Esports (Бразилия) — Lynn Vision (Китай);

17:30. MIBR (Бразилия) — Nemiga Gaming (Россия) ;

; 20:00. GamerLegion (Европа) — NRG (США);

20:00. paiN Gaming (Бразилия) — Housebets (Австралия).

Все матчи на русском языке можно бесплатно посмотреть в эфире студии Paragon на Twitch или YouTube, а также в онлайн-кинотеатре Okko.

ESL Pro League Season 21 по CS 2 проходит в столице Швеции с 1 по 16 марта. Призовой фонд чемпионата составляет $ 400 тыс.