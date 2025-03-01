Расписание первого дня топ-турнира ESL Pro League S21 по Counter-Strike 2

Сегодня, 1 марта, в Стокгольме стартует престижный турнир ESL Pro League Season 21 по командному шутеру Counter-Strike 2. В рамках субботней программы участники предварительного этапа сыграют по одному матчу.
В первой стадии 16 коллективов сразятся за 8 слотов в следующий этап, где их уже ждут лучшие команды мира. Для прохода дальше нужно набрать три победы в пяти встречах.
Расписание игр ESL Pro League S21 на 1 марта:
- 12:30. Eternal Fire (Турция) — Mindfreak (Австралия);
- 12:30. M80 (США) — FlyQuest (Австралия);
- 15:00. HEROIC (Европа) — SAW (Португалия);
- 15:00. 3DMAX (Франция) — TYLOO (Китай);
- 17:30. FURIA Esports (Бразилия) — Lynn Vision (Китай);
- 17:30. MIBR (Бразилия) — Nemiga Gaming (Россия);
- 20:00. GamerLegion (Европа) — NRG (США);
- 20:00. paiN Gaming (Бразилия) — Housebets (Австралия).
Все матчи на русском языке можно бесплатно посмотреть в эфире студии Paragon на Twitch или YouTube, а также в онлайн-кинотеатре Okko.
ESL Pro League Season 21 по CS 2 проходит в столице Швеции с 1 по 16 марта. Призовой фонд чемпионата составляет $ 400 тыс.