Анимационный фильм «Атака титанов: Последняя атака» выйдет в онлайне 15 марта. В этот день ленту можно будет посмотреть в стриминговом сервисе «Кинопоиск».

Напомним, «Атака титанов: Последняя атака» — полнометражная версия двух последних частей оригинального аниме. Создатели добавили в «Последнюю атаку» улучшенные монтажные кадры и объёмный звук. Общая продолжительность составляет 2 часа 25 минут — зрителей также ждёт сцена после титров.

В кинотеатрах России картину начали показывать 10 декабря. За время проката «Атака титанов: Последняя атака» заработала в стране 30 млн рублей. Аниме-фильм показывали в трёх версиях: с озвучкой от DEEP, озвучкой от «Студийной банды» и оригинальной японской звуковой дорожкой с субтитрами на русском.