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Опубликовано новое фото со съёмок фильма «Супермен»

Опубликовано новое фото со съёмок фильма «Супермен»
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Глава DC Studios Джеймс Ганн опубликовал новое фото со съёмок фильма «Супермен». На нём оказался изображён сам герой, находящийся на какой-то зимней локации. Роль героя досталась Дэвиду Коренсвету.

«Супермен» расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Образ Лоис Лейн воплотит Рэйчел Броснахэн. Роль фотографа Джимми Олсена исполнит Скайлер Джизондо, а в главного злодея перевоплотится Николас Холт, известный по «Безумному Максу: Дорога ярости».

Премьера фильма «Супермен» запланирована на 11 июля. Проект станет частью первой главы киновселенной DC под названием «Боги и монстры». Вместе с Коренсветом в проекте сыграли Рэйчел Броснахэн, Фрэнк Грилло, Скайлер Джизондо, Сара Сампайо и другие.

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Фото: Warner Bros.

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