Мэттью Лиллард сыграет во втором сезоне сериала «Сорвиголова: Рождённый заново»

Как сообщают журналисты издания Deadline, Мэттью Лиллард («Пять ночей с Фредди») сыграет во втором сезоне сериала «Сорвиголова: Рождённый заново». Какая именно роль достанется актёру, пока не раскрывается. В первый сезон войдёт девять серий, а во второй — восемь.

«Сорвиголова: Рождённый заново» — перезапуск и одновременно продолжение сериала «Сорвиголова» от Netflix. К главным ролям вернутся Чарли Кокс, Дебора Энн Уолл и Элден Хенсон, а главного злодея Кингпина вновь сыграл Винсент Д’Онофрио.

Премьера шоу состоится уже 4 марта в онлайн-кинотеатре Disney+. Второй сезон сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» планируют выпустить в 2026 году. Обычно паузы между сезонами подобных шоу больше, однако авторы «Сорвиголовы» хотят выпускать новые сезоны ежегодно.