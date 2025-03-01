Семейный фильм «Приключения Паддингтона 3» выйдет в онлайне 7 марта

Семейный фильм «Приключения Паддингтона 3» выйдет в стриминговых сервисах «Кинопоиск» и Okko уже 7 марта — спустя три месяца после выхода в кинотеатрах. За время проката он заработал 651 млн рублей. Такой результат позволил картине стать самым кассовым фильмом серии в России.

События третьей части приключений британского медвежонка разворачиваются в Перу, куда попадает герой, чтобы навестить свою любимую тётю Люси. Паддингтон и семья Браунов успеют как побывать в тропических лесах Амазонки, так и добраться до горных вершин Перу.

Основной актёрский состав, который принимал участие в первых двух частях франшизы, вернулся. К касту присоединились Антонио Бандерас, Оливия Колман и другие. Замена произошла только одна: теперь Мэри Браун играет Эмили Мортимер, а не Салли Хокинс.