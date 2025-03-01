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Фэнтезийная драма «Партенопа» выйдет в онлайне 1 марта

Фэнтезийная драма «Партенопа» выйдет в онлайне 1 марта
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Фэнтезийная драма «Партенопа» выйдет в стриминговом сервисе «Кинопоиск» уже 1 марта — спустя два месяца после выхода в кинотеатрах. За время проката фильм заработал 64 млн рублей.

Лента рассказывает о юной итальянке, которая покоряет сердца мужчин. Однако девушка мечтает не о любви, а о карьере в науке. Главную роль в картине исполнила Селесте Далла Порта.

Также в актёрский состав вошли Стефания Сандрелли («Конформист»), Гари Олдман («Темные времена»), Сильвио Орландо («Папа Джованны»), Луиза Раньери («Каллас и Онассис») и другие. Кресло режиссёра занял оскароносный Паоло Соррентино («Великая красота»).

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