Фильм по аниме «Клинок, рассекающий демонов» выйдет 18 июля — новый тизер

Компания Aniplex опубликовала новый тизер фильма по аниме «Клинок, рассекающий демонов». Из ролика стало известно, что премьера первой картины финальной трилогии состоится 18 июля. Также авторы поделились постером.

Видео доступно на YouTube-канале Aniplex USA. Права на видео принадлежат Crunchyroll.

Грядущая серия полнометражных фильмов завершит историю оригинального аниме, стартовавшего в 2019 году и завершившегося 30 июня 2024-го. Сериал рассказывает о подростке по имени Тандзиро Камадо, который становится истребителем демонов после того, как всю его семью убил демон, а его младшая сестра Нэдзуко сама превращается в демона.

Ранее в Crunchyroll отмечали, что подойдут к созданию трилогии фильмов с большим трепетом и «предоставят фанатам именно то завершение, на которое они рассчитывают».

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