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Сборы фильма «Красный шёлк» с Милошем Биковичем превысили 300 млн рублей

Сборы фильма «Красный шёлк» с Милошем Биковичем превысили 300 млн рублей
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1 марта сборы исторического триллера «Красный шёлк» с Милошем Биковичем превысили отметку в 300 млн рублей. Для достижения такого результата ленте понадобилось полторы недели — премьера состоялась 20 февраля. Лента держится в топе российских чартов вместе с лентой «Пророк. История Александра Пушкина».

Фото: «Фонд Кино»

Сюжет фильма разворачивается в 1927 году и рассказывает о бывшем секретном агенте, который застревает в Китае после падения Российской империи. Единственный шанс вернуться домой — сопроводить китайских курьеров, которые везут в Москву секретные документы. Однако под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики, готовые ради них на всё. Бывшему царскому агенту приходится объединиться с сотрудниками советских спецслужб во время поездки в Транссибирском экспрессе, чтобы найти общего врага.

Главные роли в фильме сыграли Милош Бикович («Холоп»), Глеб Калюжный («Вампиры средней полосы»), Елена Подкаминская («Сергий против нечисти») и другие актёры. Режиссёром ленты выступил Андрей Волгин («Балканский рубеж»).

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