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«Он создал YouTube-культуру»: MrBeast заступился за PewDiePie

«Он создал YouTube-культуру»: MrBeast заступился за PewDiePie
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Один из самых популярных стримеров в мире Kai Cenat недавно провёл очередную прямую трансляцию. В ходе неё контентмейкер заявил, что не понимает людей, которые смотрели блогера PewDiePie.

После этого за шведскую YouTube-легенду вступился MrBeast. По его словам, PewDiePie буквально сформировал культуру видеохостинга. Также он сам раньше каждый день смотрел ролики блогера.

Он создал YouTube-культуру. Я скучаю по обзору мемов и прохождениям разных игр. Я смотрел его видео каждый вечер во время ужина.

Ранее MrBeast признался, что на его личном счету находится меньше $ 1 млн, а миллиардером он считается только «на бумаге».

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