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Доктор Дум — на первых концепт-артах «Мстителей: Судный день»

Доктор Дум — на первых концепт-артах «Мстителей: Судный день»
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Художник Marvel Мушк Ризви показал первые концепт-арты фильма «Мстители: Судный день». На них оказались изображены Доктор Дум, Доктор Стрэндж, Вижн, Звёздный Лорд, Халк, Женщина-Халк и Чёрная Пантера.

Главным злодеем ленты выступит Доктор Дум в исполнении Роберта Дауни-младшего, которому будут противостоять актуальные Мстители. В их состав точно войдут члены Фантастической четвёрки, Громовержцев и некоторые другие супергерои, включая Соколиного глаза в исполнении Джереми Реннера.

Студия приступит к производству уже в марте в Великобритании — режиссёрами выступят братья Руссо, постановщики «Мстителей: Война бесконечности» и «Мстителей: Финал».

Фильм «Мстители: Судный день» выйдет 1 мая 2026 года, а «Секретные войны» — 7 мая 2027 года.

Первые концепт-арты

Фото: Marvel

Фото: Marvel

Фото: Marvel

Фото: Marvel

Фото: Marvel

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