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Китайский мультфильм «Нэчжа 2» обошёл по сборам «Человека-паука: Нет пути домой»

1 марта сборы китайского мультфильма «Нэчжа 2» превысили $ 1,942 млрд. Подобный результат позволил анимационной картине войти в топ-7 самых кассовых фильмов в истории, обойдя «Человека-паука: Нет пути домой» с его результатом в $ 1,922 млрд.

Чтобы подняться ещё на строчку выше, мультфильму нужно перейти рубеж в $ 2,048 млрд — такую сумму заработали «Мстители: Война бесконечности».

Топ-10 самых кассовых фильмов в истории

«Аватар» — $ 2,923 млрд «Мстители: Финал» — $ 2,797 млрд «Аватар: Путь воды» — $ 2,32 млрд «Титаник» — $ 2,257 млрд «Звёздные войны: Пробуждение Силы» — $ 2,068 млрд «Мстители: Война бесконечности» — $ 2,048 млрд «Нэчжа 2» — $ 1,942 млрд «Человек-паук: Нет пути домой» — $ 1,922 млрд «Головоломка 2» — $ 1,698 млрд «Мир Юрского периода» — $ 1,671 млрд

«Нэчжа побеждает Царя драконов» покажут и в России, однако сроки и дата премьеры пока не раскрываются.