Тестовые показы нового «Супермена» провалились — инсайдер

Как сообщает информатор Джефф Снайдер, тестовые показы нового «Супермена» Джеймса Ганна провалились. Некоторые зрители даже назвали предстоящий кинокомикс «ужасным». Почему участники показов отзываются о ленте подобным образом, неизвестно.

По словам Снайдера, тучи вокруг фильма сгущаются ещё и по причине того, что Джеймс Ганн отрицательно относится к пересъёмкам своих проектов.

Видео доступно на YouTube-канале John Rocha. Права на видео принадлежат John Rocha.

«Супермен» расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Образ Лоис Лейн воплотит Рэйчел Броснахэн. Роль фотографа Джимми Олсена исполнит Скайлер Джизондо, а в главного злодея перевоплотится Николас Холт, известный по «Безумному Максу: Дорога ярости».

Премьера фильма «Супермен» запланирована на 11 июля.