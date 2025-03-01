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Тестовые показы нового «Супермена» провалились — инсайдер

Тестовые показы нового «Супермена» провалились — инсайдер
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Как сообщает информатор Джефф Снайдер, тестовые показы нового «Супермена» Джеймса Ганна провалились. Некоторые зрители даже назвали предстоящий кинокомикс «ужасным». Почему участники показов отзываются о ленте подобным образом, неизвестно.

По словам Снайдера, тучи вокруг фильма сгущаются ещё и по причине того, что Джеймс Ганн отрицательно относится к пересъёмкам своих проектов.

Видео доступно на YouTube-канале John Rocha. Права на видео принадлежат John Rocha.

«Супермен» расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Образ Лоис Лейн воплотит Рэйчел Броснахэн. Роль фотографа Джимми Олсена исполнит Скайлер Джизондо, а в главного злодея перевоплотится Николас Холт, известный по «Безумному Максу: Дорога ярости».

Премьера фильма «Супермен» запланирована на 11 июля.

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