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Kiritych покинул состав Virtus.pro по Dota 2

Kiritych покинул состав Virtus.pro по Dota 2
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Российский киберспортсмен Илья Kiritych Ульянов покидает клуб Virtus.pro. Экс-керри состава по Dota 2 поблагодарил «медведей» и сообщил, что ищет новую команду.

Подошёл к концу мой путь в Virtus.pro. Хочу сказать большое спасибо организации и игрокам, с которыми мне удалось поработать. Было много взлётов и падений, но, несмотря ни на что, я очень благодарен каждому, с кем мы были вместе, кто помог мне стать лучше как игроку и как человеку.

Клуб также выразил признательность Илье и сообщил, что продолжает работу над подбором игроков для нового состава.

Киритыч выступал за Virtus.pro c марта 2023 года, вместе с командой занял 7–8-е место на The International 12. Последние несколько месяцев Ульянов провёл в инактиве, а VP продолжает искать новых игроков для состава по Dota 2.

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