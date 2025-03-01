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Клуб Aurora подписал известного российского стримера StRoGo

Клуб Aurora подписал известного российского стримера StRoGo
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Киберспортивный клуб Aurora Gaming сообщил о подписании контракта с популярным стримером Иваном StRoGo Шурпатовым (более 1,1 млн фолловеров на Twitch).

Роль Строго в команде не уточняется — ранее стример не выступал на про-сцене Counter-Strike, но играл на медиа-турнирах и открытых квалификациях. Сам Шурпатов отметил, что намерен сосредоточиться на своей игре.

Если буду плохо играть, меня будет бить палкой босс. Так что с сегодняшнего дня только потные катки.

Сейчас у Aurora есть сформированный состав из пяти игроков и тренера. Кроме того, вчера клуб подписал новый ростер по Dota 2, а чуть ранее — iшахматного гроссмейстера Яна Непомнящего.

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