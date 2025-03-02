Расписание второго дня глобального турнира ESL Pro League по CS2

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В воскресенье, 2 марта, в Стокгольме продолжится первая стадия престижного турнира ESL Pro League Season 21 по командному шутеру Counter-Strike 2. Сегодня все коллективы сыграют по одному матчу.

Напомним, для выхода во второй этап командам нужно набрать три победы. После трёх поражений коллектив покидает турнир.

Расписание игр ESL Pro League S21 на 2 марта:

12:30. Сетка «0-1», FlyQuest (Австралия) — Lynn Vision (Китай);

12:30. Сетка «0-1», 3DMAX (Франция) — Mindfreak (Австралия);

15:00. Сетка «0-1», HEROIC (Европа) — Housebets (Австралия);

15:00. Сетка «1-0», Eternal Fire (Турция) — TYLOO (Китай);

17:30. Сетка «0-1», Nemiga Gaming (Россия) — NRG (США);

— NRG (США); 17:30. Сетка «1-0», FURIA Esports (Бразилия) — SAW (Португалия);

20:00. Сетка «1-0», paiN Gaming (Бразилия) — M80 (США;

20:00. Сетка «1-0», GamerLegion (Европа) — MiBR (Бразилия).

Все матчи на русском языке можно бесплатно посмотреть в эфире студии Paragon на Twitch или YouTube, а также в онлайн-кинотеатре Okko.

ESL Pro League Season 21 по CS 2 проходит в столице Швеции с 1 по 16 марта. Призовой фонд чемпионата составляет $ 400 тыс.