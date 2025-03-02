Сборы комедии «Манюня: День рождения Ба» превысили 300 млн рублей

28 февраля сборы комедийного фильма «Манюня: День рождения Ба» превысили в России 300 млн рублей. Для достижения такого результата семейной ленте понадобилось две с половиной недели — премьера состоялась 13 февраля.

Фильм «Манюня: День рождения Ба» снят по мотивам финала истории о приключениях Манюни, Каринки и Наринэ. По сюжету приближается грандиозное торжество — юбилей Ба, на который собираются родные и близкие. Родители Манюни, Каринки и Наринэ прикладывают массу усилий, чтобы праздник прошёл идеально. Но, как назло, всё идёт не по плану: сбегает баран, испорчен именинный торт, да ещё оказывается, что Манюню взяли в престижную школу и теперь она переезжает в другой город.

К своим ролям вернулись исполнительницы главных ролей в предыдущих лентах Екатерина Темнова, Карина Кагра (Каграманян), Карина Мнацаканян и Джульетта Степанян. Режиссёром выступил Арман Марутян, постановщик сериала «Манюня».