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Monster Hunter Wilds обогнала Lost Ark и вошла в топ-5 по пиковому онлайну в Steam

Monster Hunter Wilds обогнала Lost Ark и вошла в топ-5 по пиковому онлайну в Steam
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28 февраля состоялся релиз Monster Hunter Wilds — продолжения знаменитого экшена в открытом мире про уничтожение разнообразных монстров. Утром 2 марта пиковый онлайн тайтла в Steam превысил 1,38 млн человек.

Игра обошла по данному показателю Dota 2 (1,29 млн) и Lost Ark (1,32 млн), что позволило ей войти в топ-5 проектов по онлайну в Steam за всё время.

Топ-5 игр в Steam по онлайну за всё время

  1. PUBG — 3,2 млн.
  2. Black Myth: Wukong — 2,4 млн.
  3. Palworld — 2,1 млн.
  4. Counter-Strike 2 — 1,8 млн.
  5. Monster Hunter Wilds — 1,3 млн.

Monster Hunter Wilds, помимо ПК, также доступна на PS5 и Xbox Series. Тайтл вышел с полной поддержкой русского языка, включая озвучку.

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