Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
DreamLeague — Season 25. Гранд Финал. День 14
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Роберт Паттинсон назвал своего героя, которого хотел бы вернуть к жизни

Роберт Паттинсон назвал своего героя, которого хотел бы вернуть к жизни
Комментарии

Роберт Паттинсон («Сумерки», «Бэтмен») дал новое интервью журналистам. В ходе разговора у него спросили, какого из своих героев он хотел бы вернуть к жизни. Актёр назвал Седрика Диггори из кинофраншизы «Гарри Поттер».

Седрик Диггори… Это была трагедия.

Робертом Паттинсон сыграл персонажа в фильме «Гарри Поттер и Кубок огня». Герой погиб от рук Питера Петтигрю, который убил его как лишнего свидетеля заклинанием Авада Кедавра по приказу Волан-де-Морта.

Ближайшим фильмом с Паттинсоном станет фантастика «Микки 17». Лента расскажет о будущем, где созданные клоны помогают человечеству в колонизации новых планет. Мировая премьера состоится 7 марта.

Материалы по теме
Остросюжетная драма с Иваном Янковским: стоит ли смотреть «Аутсорс»?
Остросюжетная драма с Иваном Янковским: стоит ли смотреть «Аутсорс»?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android