Роберт Паттинсон назвал своего героя, которого хотел бы вернуть к жизни

Роберт Паттинсон («Сумерки», «Бэтмен») дал новое интервью журналистам. В ходе разговора у него спросили, какого из своих героев он хотел бы вернуть к жизни. Актёр назвал Седрика Диггори из кинофраншизы «Гарри Поттер».
Седрик Диггори… Это была трагедия.
Робертом Паттинсон сыграл персонажа в фильме «Гарри Поттер и Кубок огня». Герой погиб от рук Питера Петтигрю, который убил его как лишнего свидетеля заклинанием Авада Кедавра по приказу Волан-де-Морта.
Ближайшим фильмом с Паттинсоном станет фантастика «Микки 17». Лента расскажет о будущем, где созданные клоны помогают человечеству в колонизации новых планет. Мировая премьера состоится 7 марта.